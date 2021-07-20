Fransa ordusundan Albal Pascal Lanni, Mali’nin kuzeyinde yer alan Hombori bölgesinde 'Mirage 2000' tipi savaş uçağının düştüğünü açıkladı. Lanni, uçağın teknik arıza sebebiyle düştüğünü söyledi. Uçaktaki 2 pilotun kazadan sağ kurtulduğunu belirtti.
İKİ SENE ÖNCE DE DÜŞMÜŞTÜ
Öte yandan Fransa merkezli Dassault Aviation tarafından üretilen savaş uçağı, en son 2019’da düşmüştü. Hindistan Hava Kuvvetlerine ait olan uçakta 2 pilot hayatını kaybetmişti. Mirage 2000’ler, Fransa’nın yanı sıra Tayvan, Yunanistan, Mısır, Katar ve Peru tarafından da kullanılıyor.
Fransız uçağında 'bomba' şoku Mauritius Adaları-Paris seferini yaparken bomba şüphesiyle acil iniş yapan Fransız yolcu uçağıyla ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı.
Rusya’da uçak düştü: 28 ölü Rusya’da irtibatın kesildiği, içinde 22 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi yolcu uçağına ait enkaz Kamçatka bölgesinde tespit edildi. Uçaktaki tüm yolcuların hayatını kaybettiği öğrenildi.
Fransız savaş uçağı düştü
Batı Afrika ülkesi Mali'de Fransa'ya ait savaş uçağı düştü. Uçaktaki pilotlar kazadan sağ kurtuldu.
Fransa ordusundan Albal Pascal Lanni, Mali’nin kuzeyinde yer alan Hombori bölgesinde 'Mirage 2000' tipi savaş uçağının düştüğünü açıkladı. Lanni, uçağın teknik arıza sebebiyle düştüğünü söyledi. Uçaktaki 2 pilotun kazadan sağ kurtulduğunu belirtti.
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