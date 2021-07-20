Fransa ordusundan Albal Pascal Lanni, Mali’nin kuzeyinde yer alan Hombori bölgesinde 'Mirage 2000' tipi savaş uçağının düştüğünü açıkladı. Lanni, uçağın teknik arıza sebebiyle düştüğünü söyledi. Uçaktaki 2 pilotun kazadan sağ kurtulduğunu belirtti. 

İKİ SENE ÖNCE DE DÜŞMÜŞTÜ
Öte yandan Fransa merkezli Dassault Aviation tarafından üretilen savaş uçağı, en son 2019’da düşmüştü. Hindistan Hava Kuvvetlerine ait olan uçakta 2 pilot hayatını kaybetmişti. Mirage 2000’ler, Fransa’nın yanı sıra Tayvan, Yunanistan, Mısır, Katar ve Peru tarafından da kullanılıyor.

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