Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklama Fas Adalet Bakanlığı tarafından yapıldı, çeşitli suçlardan hüküm giyen 761 kişi hakkında Fas Kralı 6. Muhammed tarafından af kararı çıkarıldı. Af kararından yararlanan mahkumların çoğunluğunun serbest bırakılacağı belirtilirken açıklamada, bazılarının ise aftan ceza indirimi olarak faydalanacağı da belirtildi.

KRALIN AF ÇIKARMA HAKKI VAR

Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor. Fas Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, ülkede Kurban Bayramı başlangıcını 21 Temmuz çarşamba günü olarak açıklamıştı.



İran Dini Lideri Ali Hamaney, 10 bin mahkum için af kararı çıkarttı İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, Dini Lider Ali Hamaney’in kararı ile yaklaşık 10 bin mahkuma af kararı çıkartıldığını açıkladı.



İran'da mahkumlara af kararı İranlı lider Ayetullah Ali Hamaney'in 809 mahkumun affedilmesini veya cezalarının hafifletilmesini öngören kararı onayladığı bildirildi.