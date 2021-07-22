Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere ve Galler'de Sağlık Bakanlığının geliştirdiği Covid-19 uygulamasını kullanan 600 binden fazla kişiye kendini tecrit etmesi gerektiğine dair bir uyarı mesajı gönderildi.Dört aşamalı plan dahilinde uygulanan koronavirüs kısıtlamalarının sonuncusunun 19 Temmuz'a kaldırıldığı İngiltere ile Galler'de, 14 Temmuz'a kadar olan haftada cep telefonu uygulamasıyla 618 bin 903 izolasyon uyarısı yapıldı. Bu kişilerden 607 bin 486'sının İngiltere'de diğerlerinin ise Galler'de olduğu belirtildi.

VAKALARDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Veriler, önceki haftaya kıyasla yüzde 17'lik artış meydana geldiğini ortaya koydu. Öte yandan, çok sayıda çalışanın kendini izole etmesi nedeniyle işletmelerin, tecrit uyarılarının ciddi personel sıkıntısına neden olduğu ve hizmetleri etkilediğine dair şikayetleri gündeme geldi.

TECRİT UYARILARI PERSONEL SIKINTISI DOĞURDU

Özellikle süpermarketler, çok sayıda personelin izolasyonu nedeniyle ürün kıtlığı yaşanabileceği konusunda uyardı. İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uyarı alıyorsanız, kendinizi tecrit etmelisiniz. Zorluklar olduğunu biliyorum ve takip ettiğimiz eksikliğe ilişkin raporları görüyoruz ancak kurallar açık ve bence bunlara uyulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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