Almanya'da geçen hafta yaşanan sel felaketinin izleri hâlâ silinemedi. Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, eyalette ölü sayısının 128’e çıktığını söyledi. Bu sayının artabileceğini belirten Dreyer, arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.
"155 KİŞİ KAYIP"
Eyalet İçişleri Bakanı Roger Lewentz de hâlâ 155 kişinin arandığını söyledi. Lewentz "Böyle bir olaydan bir hafta sonra, kayıp insanların hâlâ hayatta olma şansı azalıyor" dedi. Lewentz, ölen 62 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, 766 kişinin de yaralı olarak hastanede bulunduğunu kaydetti.
YENİDEN YAĞIŞ BEKLENİYOR
Daha önce sellerde ölenlerin sayısı 48 olarak açıklanan Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bu sayı 47 olarak düzeltildi. Bavyera eyaletinde ise 1 olarak kaydedilen can kaybı sayısında artış olmadı. Böylelikle ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin toplam sayısı 176 oldu. Öte yandan Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD), selden etkilenen bölgelerde hafta sonunda şiddetli yağışların beklendiğini açıkladı.
Almanya Başbakanı Merkel, sel bölgesinde: Tablo korkutucu Almanya Şansöylesi Angela Merkel, selin vurduğu bölgede incelemelerde bulundu. Merkel, gördüğü manzara karşısında dehşete düştüğünü söyledi.
Almanya’yı sel vurdu: Onlarca ölü, binlerce kayıp Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 165'e yükseldi. Selde kaybolan 700 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.
Almanya'da sel bilançosu artıyor: 176 ölü
Selin vurduğu Almanya'da ölü sayısı her geçen yükseliyor. Ülkede selde ölenlerin sayısı 176’ya çıktı.
Almanya'da geçen hafta yaşanan sel felaketinin izleri hâlâ silinemedi. Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, eyalette ölü sayısının 128’e çıktığını söyledi. Bu sayının artabileceğini belirten Dreyer, arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.
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