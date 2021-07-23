Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Caparov'un oğlu ile başkent Bişkek'te mobil aşı uygulama noktasında ilk doz Covid-19 aşısını olduğu belirtildi.

Halk arasında aşılarla ilgili çeşitli söylentilerin yayıldığına işaret eden Caparov, "Aşılarla ilgili söylentilere inanmayınız. Kendinizin, yakınlarınızın ve toplumun sağlığı için aşı olma çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı.

Caparov, aşı kararının herkesin kişisel kararı olduğunu ve kimsenin kimseyi aşı yaptırmaya zorlamaya hakkı olmadığını söyledi.

ÜLKEDE 300 BİNE YAKIN KİŞİYE İLK DOZ AŞI UYGULANDI

Nüfusu 6,5 milyon olan ülkede bugüne kadar 292 bin 168 kişi ilk doz Covid-19 aşısını oldu. Son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüse bağlı can kaybı 2227'ye çıktı.

Nisan itibarıyla halkını aşılamaya başlayan Kırgızistan, Çin'den 1 milyon 100 bin doz Sinopharm aşısı, Rusya'dan ise 120 bin doz Sputnik V aşışı tedarik etmişti.

AZERBAYCAN'DAN AŞI DESTEĞİ

Azerbaycan da Kırgızistan'a Covid-19 ile mücadele kapsamında 40 bin doz AstraZenneca aşısı desteğinde bulunmuştu.

Uganda'da 800 kişiye sahte Kovid-19 aşısı yapıldı Doğu Afrika ülkesi Uganda'da en az 800 kişiye sahte Covid-19 aşısı yapıldığı bildirildi.

‘Aşısızların pandemisi’ Türkiye’de de hızlandı Türkiye’de Delta varyantı oranının her geçen gün arttığını belirten uzmanlar, testi pozitif çıkan kişilerin büyük bölümünün ya aşısız olduğunu ya da ikinci dozunun henüz yapılmadığını söylüyor.