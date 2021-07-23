Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı koronavirüsle alakalı sözleri dolayısıyla eleştirerek yalancılıkla itham eden İşçi Partili vekil, oturumdan dışarı çıkarıldı.

"SALGIN DÖNEMİNDE TEHLİKELİ BİR İFADE"

Dawn Butler, İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Johnson'ın "salgınla ciddi hastalık ve ölüm arasındaki bağın koptuğuna" ilişkin sözlerini eleştirerek, bunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çok tehlikeli bir ifade olduğunu belirtti.

Johnson'ın parlamentoya doğruları söylemediğini, halka ve milletvekillerine defalarca yalan söylediğini kaydeden Butler, bu durum nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

Bunun üzerine parlamentodaki görüşmeyi yöneten Meclis Başkan Vekili Eleanor Laing, sözünü kestiği Butler'dan Başbakan Johnson hakkındaki ifadeleri düzeltmesini istedi.

"JOHNSON YALAN SÖYLEDİ"

Butler, meclis başkan vekiline seslenerek, "Ne tercih ederdiniz? Zayıflamış bir bacak mı ya da kopmuş bir bacak mı? Biliyorsun Başbakan defalarca parlamentoya yalan söyledi. Yalan söyleyenin değil, yalancının kim olduğunu söyleyenin başının burada belaya girmesi çok komik." ifadelerini kullandı.

"Birilerinin parlamentoda doğruları söylemesi gerekiyor." ifadesine yer vererek Başbakan hakkındaki "yalancılık" suçlamasını düzeltmeyen Butler, meclis başkan vekili tarafından Avam Kamarası'nın oturumundan çıkarıldı.

İngiltere binlerce temaslı vatandaşını uyardı, izole olun! İngiltere'de koronavirüs uygulaması kullanan 600 binden fazla temaslı kişiye kendini izole etmesi için uyarı geldi.

İngiltere'de ciddi sağlık sorunu olan çocuklara Covid aşısı yapılacak İngiltere'de koronavirüsle mücadelede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ciddi sağlık sorunu olan 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklara Covid aşısı yapılacak, işte detaylar...

İngiltere'de vaka sayısı artıyor İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 51 bin 870 vaka tespit edildi.

İngiltere'de Kovid-19 'korkutucu seviyelere ulaşabilir' uyarısı İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty, koronavirüs sebebi ile hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde "oldukça korkutucu" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu.