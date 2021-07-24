Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gallup tarafından yapılan ankette, Demokratların yüzde 90'ının, Cumhuriyetçilerin yüzde 12'sinin ve bağımsızların yüzde 48'inin Biden'in başkanlık performansına olumlu not verdiği kaydedildi.

Ankette, Biden’ın Demokratlar ve bağımsızlar arasındaki notunun Beyaz Saray’a geldikten sonra ilk kez bu kadar düşük olduğuna işaret edilerek, genel ortalamanın hazirandaki yüzde 56’dan bu ay yüzde 50’ye gerilediği belirtildi.​​​​​​​

6-12 Temmuz arasında gerçekleştirilen anketin sonuçlarını değerlendiren analistler, Biden’ın onay oranının düşüşünü, ekonomideki bazı olumlu gelişmelere rağmen tüketiciye yansıyan pahalılık ile son haftalarda Covid-19 salgınında aşılamaların yavaşlaması ve vaka sayısının artmasına bağlıyor.

ABD Başkanı Biden, Afganistan'a desteklerinin süreceğini açıkladı ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'a insani yardımlar da dahil olmak üzere, desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

Rus ve ABD heyetleri, 28 Temmuz'da stratejik istikrarı görüşecek Rusya ve ABD heyetlerinin 28 Temmuz'da stratejik istikrar konusunu görüşeceği açıklandı.