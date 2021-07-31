Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

ABD ordusu, tarihinin en uzun süreli savaşını verdiği Afganistan'dan 20 yıl sonra, Irak'tan 18 yıl sonra çekiliyor. Afganistan savaşının ABD’ye maliyeti 2 trilyon dolar, Irak'taki savaşı ise 1 trilyon dolar.

11 Eylül 2001 saldırısının hemen ardından Afganistan’a giren ABD, 31 Ağustos'a kadar ülkeden çekilme işlemini tamamlayacak. ABD askerinin bulunduğu süre boyunca Afganistan'da 78 binden fazla Afgan güvenlik gücü hayatını kaybederken, 85 bin Taliban mensubu öldürüldü. 20 yıllık savaş sırasında yaklaşık 8 bin çocuk katledildi, 19 binden fazla çocuk ise yaralandı. Ayrıca son 10 yıllık verilere göre öldürülen kadın sayısı 3 bin 300. Savaş sebebiyle 3 milyon insan komşu ülkelere kaçarken, 4 milyon kişi de ülke içerisinde yer değiştirmek zorunda kaldı. Afganistan'da hayatını kaybeden ABD askerinin sayısı 2 bin 300 olurken, 20 binden fazla asker yaralandı. Yine BM’nin kayıtlarına göre çatışmalarda 111 bin sivil hayatını kaybetti. Afganistan savaşının ABD’ye maliyetinin ise 2 trilyon dolar olduğu belirtiliyor.

IRAK'TA DA AYNI TABLO

ABD’nin muharip güçlerini çekme kararı aldığı Irak’ta da benzer bir tablo var. Irak Sağlık Bakanlığının verileri üzerinde çalışma yapan bağımsız "Iraqcountybody" organizasyonuna göre, Irak'ta 2003-2011 yılları arasında çatışmalardan kaynaklı yaklaşık 120 bin sivil hayatını kaybetti. Dönemin ABD Başkanı Barack Obama, 21 Ekim 2011'de yaptığı açıklamada yaklaşık 9 yıllık süre zarfında 1 milyona yakın ABD'linin görev yaptığı Irak'ta 4 bin 400 askerin hayatını kaybettiğini, 32 bininin yaralandığını ve 1 trilyon dolardan fazla paranın harcandığını belirtmişti. ABD Savunma Bakanlığından 2018’de yapılan açıklamaya göre ise, ülkenin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 5 bin 200 askeri bulunuyordu. Irak resmî makamlarının son açıkladığı verilere görü bugün Irak'ta bulunan ABD askerinin sayısı 2 bin 500 civarında.

ABD'nin hem Afganistan'da hem de Irak'ta muharip gücü kalmayacak. Bu ülkelerde kalacak ABD askerleri, eğitmenlik ve danışmanlık hizmeti vermeye devam edecek.

Irak Başbakanı: ABD askerinin yarısı ülkemizden çekilecek Irak Başbakanı Mustafa el-Kâzımi, ülkedeki ABD askerlerinin yarısının gelecek günlerde Irak'tan çekileceğini belirtti.

ABD'nin, Afganistan'dan tamamen ayrılacağı tarih belli oldu ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Afganistan'daki askeri görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini duyurdu.