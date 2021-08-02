Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said’in 26 Temmuz günü Millet Meclisi’ni kapatarak seçilmiş hükûmetin faaliyetlerine son verdiği darbe süreci devam ediyor. Darbenin hedefindeki Hareket En-Nahda’nın 2 numaralı ismi, bir dönem önceki Dışişleri Bakanı ve Raşid Gannuşi’nin damadı olan Refik Abdusselam, Türkiye gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Süreci, tartışmasız ‘sivil darbe’ olarak nitelendiren Refik Abdusselam, bu darbenin BAE’den ekonomi, Mısır’dan ise istihbarat desteği ile gerçekleştirildiğini biliyoruz. Ancak Kays Said’in tüm hukuki sınırları zorlayarak giriştiği darbeye rağmen Tunus, Mısır olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz’’ dedi.

KİMSE GÜVENDE DEĞİL

Hâlen Halk Meclisi önünde tankların beklediği Tunus’ta 2 milletvekili tutuklandı. Refik Abdusselam, Kays Said’in anayasanın darbeye dayanak olarak kullandığı 80. maddenin yalnızca olağanüstü karmaşa, işgal gibi durumlar için geçerli olduğunu hatırlattı. Abdusselam "Bu darbenin Tunus ile birlikte elbette çevre ülkelere de etkileri olacak. Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 ve ekonomi, darbeye bahane olarak gösteriliyor. Şu an her ne kadar sokağa yansımasa da siyasi muharebe ortamı var. Ülkede siyasiler başta olmak üzere hiç kimse güvende değil” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Tunus’ta 35 yıldır dikta yönetim vardı. Demokrasiye geçiş ve tüm kurumların yeniden dizaynı zaman istiyor. Bu geçişi sağlamaya çalışan bir hükümet vardı. Tunus halkı özelinde tüm Araplara, ‘siz özgürlüğü, demokrasiyi hak etmiyorsunuz’ dediler.

GERİ ADIM ATTILAR

Darbe uluslararası camiada da görüş ayrılıklarına sebep oldu. Destek verenler olduğu gibi çok ciddi bir karşı duruş da gördük. Bu durum Kays Said ve destekçilerini de etkiledi. İşin başında yaptıkları plan çok sayıda tutuklama ve baskınları içeriyordu. Bu hesap, bazı basın yayın organlarının basılması, sınırlı gözaltı ve sorgulamalardan ibaret kaldı. Öte yandan meclisi süresiz kapatmıştı bunu revize ederek süreyi 30 gün ile sınırlandırdı. Askerin tarafsızlığı ile hem iç hem de dış tepkiler darbecilere geri adım attırdı.

Kays Said’in 30 gün dondurduğu meclisin açılması gerektiğinin altını çizen Nahda lideri Abdusselam, Kays Said ve darbeci inisiyatifin teknokrat hükûmet kurma eğiliminde olduğu bilgisini verdi.

Tüm dünya ülkelerini bu darbeci yapıyı tanımamaya davet eden Refik Abdusselam “Başta Türk kardeşlerimiz olmak üzere tüm Müslümanlar şunu bilsin; Şayet bu darbe başarılı olursa diktatörlere karşı başlatılan tarihî devrimin tüm izleri silinir. Hedefleri bu’’ ifadelerini kullandı.

Tunus'tan sonra sıra Cezayir'de Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ "Tunus'ta başlayan bu hareket yakın zamanda Cezayir'e sıçrar. Ardından Libya ve Mısır hattında birleşirse Kuzey Afrika düştü diyebiliriz" dedi

"DİKTATÖR OLMAK İSTİYOR"

Refik Abdusselam: Kays Said’in Tunus halkının iradesine yönelik yaptığı darbe onun diktatör olma isteğini çok net gösteriyor. Kendisini seçen insanları bypass ederek tek adam olmak istiyor. Şayet bu yanlışlarda ısrar edilirse tüm ülke bir şiddet sarmalına maruz kalabilir.

TÜRKİYE DOSTTAN ÖTE

Seçilmiş yönetim ve darbeci Kays Said arasında herhangi bir görüşme trafiğinin başlayıp başlamadığını sorduğumuz Refik Abdusselam "Sadece iki taraf arasında gidip gelen aracılar var’’ cevabını verdi. Raşid Gannuşi’nin hatırlattığı 15 Temmuz ruhunun kendileri için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Refik Abdusselam, darbe gecesi Türkiye’den yükselen resmî ve halk tepkisinin çok anlamlı olduğunu ve kendilerine büyük moral verdiğini söyledi. Türkiye için "dosttan öte" tabirini kullanan Abdusselam, Erdoğan liderliğinde yürütülen çabaların da önemli olduğunu kaydetti.

Tunus'ta Başbakan’a 'İstifa et' dayağı Tunus'ta görevinden azledilen Başbakan Hişam el-Meşişi'nin, 25 Temmuz'daki darbe girişiminden önce istifa etmesi için şiddet uygulandığı iddia edildi.

Tunuslular darbeye kayıtsız! Sokaklarda normal hayat devam ediyor Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, pazar akşamı başbakanı görevden almış, meclisin faaliyetlerini askıya almış, Meclis Başkanı Raşid Gannuşi de bunu “darbe” olarak nitelendirerek halkı sokağa çağırmıştı. Olayın üzerinden birkaç gün geçti ama başkent Tunus’ta sokaklar sessiz. Tunuslular “darbe”ye kayıtsız görünüyor.