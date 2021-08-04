Kamu yayıncısı NHK'nin Organizasyon Komitesi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, turnuvanın ilk Covid-19 küme vakası saptandı.
Küme vakaları Yunanistan'ın artistik yüzme takımı üyelerinde ortaya çıktı.
Virüs testine giren Yunanistan'ın artistik yüzme takımında 4'ü sporcu olmak üzere 5 kişide Covid-19 tespit edildi.
Covid-19 saptanan takım üyeleri karantina periyoduna alınacak.
Komite daha önce, 23 Temmuz'da açılışı yapılan Tokyo 2020 Oyunlarına akredite kişilerden virüse yakalananların sayısının 322'ye yükseldiğini açıklamıştı.
Tokyo'da Covid-19'a yakalananların sayısı artıyor Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 276'ya yükseldi.
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19 sayısı 241'e yükseldi Japonya'da düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na akredite olmuş kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 21 artarak 241'e yükseldi.