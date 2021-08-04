Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Erkeklerin dünyasında mı yaşıyorum?” diye şüphe edenler yakında bu konuda şüphe duymayacak.

Zira araştırmalar, 10 sene sonra dünyada erkeklerin sayısının kadınların sayısını büyük bir farkla geride bırakacağını gösteriyor.

EN BÜYÜK ETKEN KÜRTAJ

Onlarca senedir doğumlarda cinsiyetler arasında büyük bir dengesizlik var. Bunun sebebi de kültürel sebeplerle doğumlarda erkek bebeklerin tercih edilmesi, kız çocuklarının kürtajla alınması.

İngiliz Tabipler Birliği BMJ, 1970 ile 2017 arasında 45 milyon kız bebek doğumunun, tıbbi müdahaleyle önlendiğini bildirdi.

Onlarca senedir Güneydoğu Avrupa ve Asya’da daha çok erkek bebek dünyaya geliyor. Kız bebek doğumlarının durdurulmasının yüzde 95’i uzun süredir katı bir şekilde tek çocuk politikası takip eden Komünist Çin ile Hindistan’da meydana geldi.

ERKEKLERİN ÜÇTE BİRDEN FAZLASI EVLENEMEYECEK

Araştırmacılar, mevcut gidişatın devam etmesi halinde yakın bir gelecekte erkeklerin üçte birden fazlasının evlenecek kadın bulamayacağını ifade ediyor.

Araştırmaya liderlik eden Dr. Fengqing Chao, cinsiyet eşitliğini sağlamak için daha geniş çapta kanuni düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

Birçok erkeğin potansiyel partner eksikliği sebebiyle bekar kaldığı bir “evlilik sıkışması” yaşandığını belirten Dr. Chao, “Bir toplumda gerekenden daha az sayıda kadın olması, yüksek düzeyde antisosyal davranış ve şiddete yol açabilir ve nihayetinde uzun vadeli istikrarı ve sosyal sürdürülebilir kalkınmayı etkileyebilir” uyarısında bulundu.