Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Chapainawabganj bölgesinde yer alan Shibganj’daki bir düğüne yıldırım düştü. Davetlilerden 16'sı hayatını kaybederken damat yaralandı. Gelinin ise o esnada düğün alanında olmadığı öğrenildi. Öte yandan ülkede bu tip ölümler sık sık yaşanıyor. 2016 yılında 200'den fazla kişi yıldırım düşmesi sonucu can verdi. Geçtiğimiz mayıs ayında ise 82 kişi hayatını kaybetti. Bazı Bangladeş uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisini hafifletmek ve yıldırım düşmelerinden kaynaklanan ölümleri azaltmak için ülkeye yüz binlerce palmiye ağacı diktiğini fakat ormansızlaşmadan dolayı bu tür ölümlerin artığını bildirdi.



Bangladeş'te yangında en az 49 kişi hayatını kaybetti Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında bulunan bir gıda fabrikasında çıkan yangında en az 49 kişi hayatını kaybetti.



Hindistan’da yıldırım faciası: 38 kişi öldü Hindistan’ın Racastan ve Uttar Pradeş eyaletlerinde yıldırım düşmesi sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

