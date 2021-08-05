Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Associated Press'in haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden yönetiminin ABD'ye gelecek neredeyse tüm yabancı ziyaretçilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirmek için ilk adımı attığını söyledi.

ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI DEVAM EDİYOR

ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele için getirdiği seyahat kısıtlamaları kapsamında son 14 günde Çin, Şengen bölgesi, Birleşik Krallık, İrlanda, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da bulunmuş ABD vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye giriş yasağı devam ediyor.

ABD'ye seyahat eden tüm yolculardan ise aşılanma durumlarına bakılmaksızın 72 saat içinde yapılmış negatif Kovid-19 testi göstermeleri isteniyor.

ABD'de 571 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Dünyada koronavirüs sebepli en çok ölüm vakasının yaşandığı ABD'de son 24 saatte 571 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı ise 614 bin 329'a yükseldi.

ABD'de Kovid-19 tespit edilenlerin çoğu aşı olmayan gençler ABD'de son aylarda koronaviürüs tespit edilenlerin büyük çoğunluğunun aşı olmayan gençlerden oluştuğu açıklandı.