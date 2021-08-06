Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Dünya genelinde Kovid-19 virüsüne karşı toplam 4 milyar 360 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

EN FAZLA AŞI KULLANAN ÜLKE ÇİN

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 740 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 495 milyon 330 bin ile Hindistan, 348 milyon 970 bin ile ABD, 147 milyon 210 bin ile Brezilya, 99 milyon 650 bin ile Japonya, 93 milyon 750 bin ile Almanya, 85 milyon 800 bin ile İngiltere, 75 milyon 870 bin ile Fransa, 75 milyon 267 bin ile Türkiye, 71 milyon 40 bin ile Endonezya, 70 milyon 590 bin ile İtalya, 69 milyon 820 bin ile Meksika, 64 milyon 610 bin ile Rusya ve 58 milyon 100 bin ile İspanya izledi.

TÜRKİYE LİSTEDE 9. SIRADA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 75 milyon 267 bin 419 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı. Ülke genelinde 41 milyon 527 bin 629 kişiye ilk doz, 28 milyon 338 bin 940 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 201 milyon 774 bini aştı, 4 milyon 281 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Aşılamada yaş sınırı 30'a indi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama takvimine göre koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 30 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.

Araştırma gerçeği ortaya çıkardı! BioNTech aşısı kısırlık yapıyor mu? Yeni yayınlanan bir araştırmada, aşı karşıtlarının iddia ettiği gibi mRNA koronavirüs aşısı olan BioNTech'in sperm sayısı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı ve kısırlığa yol açmadığı ortaya koyuldu.

Aşıyı olan tatile koştu Turizmcilerimizin dört gözle beklediği Ruslar, 22 Haziran’dan itibaren gelmeye başlıyor.