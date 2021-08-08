Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletindeki Milak Sınır Kapısı’ndan geçişleri durdururken, Pakistan da Çemen-Spin Boldak Sınır Kapısını kapattı. Pakistan, geçtiğimiz günlerde Taliban'ın kontrolüne geçen sınır kapısını açmıştı. Bu sebeple sınıra ulaşanlar, kapının tekrar açılması için beklemeye başladı.

ABD VE İNGİLTERE VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDİYOR

Öte yandan şiddet olaylarının artması sebebiyle ABD ve İngiltere'nin Kabil Büyükelçilikleri, Afganistan'daki vatandaşlarından, bulabildikleri bütün uçuşları kullanarak en acil şekilde bu ülkeyi terk etmelerini istedi. Güvenlik şartları ve azaltılmış personel sayısı göz önüne alındığında, büyükelçiliğin Afganistan'daki ABD vatandaşlarına yardım etme kabiliyetinin son derece sınırlı olduğu ifade edilen açıklamada, ABD vatandaşlarına Afganistan'a seyahat etmeme uyarısında da bulunuldu. Öte yandan İngiltere Büyükelçiliği de İngiliz vatandaşlarından, böyle kriz döneminde yardım beklememelerini ve en kısa zamanda Afganistan'ı terk etmelerini istedi.

Taliban 2. vilayeti de ele geçirdi: Şibirgan'ı aldılae Afganistan'da son 24 saat içinde İran sınırındaki Nimruz vilayetinden sonra ikinci vilayet merkezi Şibirgan'da Taliban kontrolüne geçti.

Taliban militanları, şehir merkezlerine ilerliyor Afganistan'da 407 ilçeden yaklaşık yarısını elinde bulunduran Taliban, vilayet merkezlerine doğru ilerliyor.