Ormanlar yanarken ada sakininin, alevlerin yansıdığı sularda beklemesi çarpıcı bir görüntü oluşturdu.
Adadaki 600 kişi, alevlerin yaklaşmasıyla feribotlar ve balıkçı tekneleriyle bölgeyi terk etti.
30 senenin en sıcak günlerini yaşayan Yunanistan’da şimdiye kadar 2 kişi orman yangınlarında hayatını kaybetti.
Yunanistan yanıyor! Başkentin kuzeyindeki alevler giderek yayılıyor Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyindeki orman yangınında alevler kontrolsüz bir şekilde yayılırken, helikopterden kaydedilen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.