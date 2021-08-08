Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere hükümeti, dünyanın en çevreci gemisini inşa ettirecek.

Yakında bu konuda sözleşme imzalanması bekleniyor. Lüks bir yat görümünde olsa da bu bir gemi olacak ve mürettebatı kraliyet donanma kuvvetlerinden olacak.

Savunma Bakanı Ben Wallace, geminin "türünün en yeşili, sürdürülebilir yakıt ve malzemelerin kullanımını en üst düzeye çıkaran, çevre ve ekolojik olarak gelişmiş" olacağını bildirdi.

ÇEVRECİ GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Geminin en önemli özelliği, gıda atıklarından yapılan biyoyakıtla çalışacak olması. Bu konuda deneyler devam ediyor. Gemi, donanmanın süper sessiz denizaltı pervaneleri ile donatılacak. Gökyüzü yelkenleri olarak bilinen uçurtmalar, akan rüzgardan güç çekerek motorlara yardımcı olacak.

Atık su, içilebilir hale gelinceye kadar gemide filtrelenecek ya da limanda deşarj edilene kadar depolanacak. Her yıl gemilerin çarpması sonucu çok sayıda balina öldüğü için gemide balinalara özel bir radar bulunacak.