Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan, yeniden bir terör eylemi ile gündeme geldi. Belucistan eyaletinde yer alan Ketta kentinde yer alan Zarghun yolu üzerinde bir polis minibüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Polislere yönelik bomba yüklü motosiklet ile düzenlenen saldırı sonucu, 2 memur hayatını kaybetti, en az 12 kişinin ise yaralı olduğu bilgisi geldi.

6 ÖLÜ 12 YARALI

Pakistan'ın Belucistan Eyalet Yönetimi Sözcüsü Liaquat Shahwani yaptığı açıklamada, Ketta kentinde yer alan Zarghun yolu üzerinde Serena oteli yakınlarında, bomba yüklü bir motosiklet ile bir polis minibüsüne bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Düzenlenen saldırıda 2 polis memurunun hayatını kaybettiğini, en az 12 kişinin ise yaralandığını belirten Shahwani, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırdığını bildirdi. Shahwani, "Teröristler Belucistan'ın huzurunu bozmak ve korku yaymak istiyor. Barışçıl Belucistan'da rahatsızlık oluşturmaya çalışan unsurları adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HAİN PLANLARINI GERÇEKLEŞTİRMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Belucistan eyaleti Başkanı Jam Kamal Khan taptığı açıklamada ise, 2 polis memurunun hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, saldırıyı kınadı. Khan, "Terörist unsurlar eyaletin huzurunu bozmak istiyor. Teröristlerin hain planlarını gerçekleştirmelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kaydetti. Ayrıca Khan, yetkililere saldırıyla ilgili bir rapor sunmaları ve yaralılara mevcut en iyi tedavi olanaklarını sağlamaları talimatını verdiğini bildirdi.

Öte yandan, 21 Nisan tarihinde Serena otelin otoparkında patlayan bir bombanın ardından 5 kişi hayatını kaybetmiş birçok kişi ise yaralanmıştı.