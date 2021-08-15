Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’ın 34 vilayetinden 31’inde kontrolü ele geçiren Taliban, başkent Kabil’e girdiğini duyurdu.

Taliban, kentte güç kullanmayacağını ve barışçıl bir şekilde ilerleyeceğini açıklarken, BAE merkezli Flydubai havayolu şirketi yarından itibaren Afganistan'ın başkenti Kabil'e uçuşları askıya alacağını açıkladı.

Flydubai'nin açıklamasına göre, bugün planlanan uçuşlar gerçekleştirildikten sonra bir sonraki duyuruya kadar askıya alınacak.

Taliban, başkent Kabil'e girdi! Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e her yönden girmeye başladığı belirtildi. Örgüt, yönetimin "barışçıl" yollardan devralınması için hükümetle görüşmelere başlandığını duyurdu. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk ettiği ifade edildi.

Taliban 5 bin mahkumu serbest bıraktı Afganistan’ın 31 vilayetini kontrol altına alan ve başkent Kabil’e doğru ilerleyen Taliban, Pıli Çarhi’deki hapishanedeki 5 bin mahkumu serbest bıraktı.