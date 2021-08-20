Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayımladığı video sonrasında takipçilerinin, boğazında bir yumru olduğunu, bunun kanserden kaynaklanmış olabileceğine dair kendisini uyardıklarını belirten Mankad, hemen hastaneye gitti.

Biyopsi yapıldı ve doktorlar, tiroid bezindeki yumrunun yüzde 95 ihtimalle kanserli olduğunu ifade ettiler.

Neticede tümör ameliyatla alındı.

Dikkatli takipçileri sayesinde hastalığının çok erken safhada tespit edildiğini ifade eden Mankad, “TikTok hayatımı kurtardı” diyor.

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