Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taliban'ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan tahliye süreci devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin talebi üzerine BAE'nin, başka ülkelere gitmeden önce geçici olarak 5 bin Afgan'a ev sahipliği yapacağı bildirildi. Bakanlık, tahliye edilecek Afgan vatandaşlarının önümüzdeki günlerde ABD uçaklarıyla başkent Kabil'den BAE'ye getirileceğini belirtti.

Joe Biden: Afganistan ordusunun tamamen çökmesini beklemiyorduk Afganistan'da bulunan Türk vatandaşları için Türk Hava Kuvvetlerinin C-130 Herkül tipi görevlendirildi. Uçak, Kâbil'e gitti, Türkleri aldı.

Fransız gazeteci: Fransa, Afgan çalışanlarını yüz üstü bıraktı Gazeteci Brice Andlauer, Fransa'nın Afganistan’da kendi adlarına çalışan kişileri tahliye etmek için iletişime bile geçilmediğini söyledi.