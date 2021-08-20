Taliban'ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan tahliye süreci devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin talebi üzerine BAE'nin, başka ülkelere gitmeden önce geçici olarak 5 bin Afgan'a ev sahipliği yapacağı bildirildi. Bakanlık, tahliye edilecek Afgan vatandaşlarının önümüzdeki günlerde ABD uçaklarıyla başkent Kabil'den BAE'ye getirileceğini belirtti.
Joe Biden: Afganistan ordusunun tamamen çökmesini beklemiyorduk Afganistan'da bulunan Türk vatandaşları için Türk Hava Kuvvetlerinin C-130 Herkül tipi görevlendirildi. Uçak, Kâbil'e gitti, Türkleri aldı.
Fransız gazeteci: Fransa, Afgan çalışanlarını yüz üstü bıraktı Gazeteci Brice Andlauer, Fransa'nın Afganistan’da kendi adlarına çalışan kişileri tahliye etmek için iletişime bile geçilmediğini söyledi.