İddialara göre, yasadışı yollarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen mülteci grubu Meriç Nehri kıyısına gitti. Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından vuruldu. Yaralı göçmenler, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu 2 göçmen yaralandı
23.08.2021 - 00:15 | Son Güncelleme: 23.08.2021 - 00:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Edirne,
800684 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/800684.aspx
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