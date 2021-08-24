Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel ısınma sebebiyle su kaynakları birer birer kuruyor. Bir zamanlar feribotlarla turistlerin gezdirildiği göl, kuraklığın etkisiyle şimdi tamamen kurumanın eşiğinde.

İran'ın kuzeybatısında, Türkiye sınırında yer alan Urmiye Gölü kuruyor.

ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜK TUZ GÖLÜ

1990'lı yıllarda 5 bin 400 kilometrekarelik genişliğe sahip Urmiye gölü Orta Doğu'nun en büyük, dünyanın ise sayılı tuz göllerinden biriydi.

2013 yılına gelindiğinde gölün yüzde 90'ı kurumuş ve sadece yüzde 10'luk kısmı kalmıştı.

Sonraki yıllarda atılan adımlarla göl genişlemeye başlasa da,, ülkenin genelini etkileyen kuraklık nedeniyle "yeniden çöl olma tehlikesiyle" karşı karşıya.

TEK SORUMLU KÜRESEL ISINMA DEĞİL

Araştırmacılara göre tek sorumlu küresel ısınma değil.

Gölü tehdit eden etkenlerden biri de yağmur azlığı nedeniyle tarım arazilerinin yer altı kaynakları kullanılarak sulanması.

Azalan yağmurlara karşın talebin sürekli artması, nehirler ve göllerin kurumasına yol açıyor.

İRAN'DA SU PROTESTOLARI

İran daha şimdiden su protestolarına sahne oluyor. Ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde su kesintilerine tepki gösteren halk geçen ay protesto gösterileri yapmış, olaylarda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Bilim insanları İran'In yanı sıra Irak ve Ürdün'de yaşanan bu durumun, Ortadoğu'daki susuzluk krizini tırmandıracağı uyarısında bulunuyor.

Türkiye'nin tek doğal sodyum kaynağı 'Acıgöl' kuruyor Türkiye’nin tek, dünyanın ise ikinci en büyük temiz ve doğal sodyum potansiyeline sahip kapalı havzası olan Acıgöl, kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle can çekişiyor. 1970’li yıllardan bugüne 4 kat küçülen ve su seviyesi geçtiğimiz Mayıs ayına göre yarı yarıya azalan Acıgöl’de yaklaşık 1 kilometre çekilen sular ürkütücü bir manzara ortaya koyuyor.

Eber Gölü'nü kurtarmaya yaz yağmurları da yetmedi Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü, bahar ve yaz yağmurlarının göldeki su seviyesini yükseltmede yetersiz kalması nedeniyle adeta kayık mezarlığını anımsatıyor.