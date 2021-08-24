Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşılama ortalamasını yükseltmek amacıyla Brüksel'de eylül ayından itibaren çeşitli zincir mağazaların bazı şubelerinde koronavirüs aşısı yapılacak. Mağazalara kurulacak aşı merkezlerinde vatandaşlara tek doz olarak uygulanan Johnson&Johnson aşısı yapılacak.

DİĞER BÖLGELERDE DE UYGULANACAK

Söz konusu mağazalar, aşı ekiplerine lojistik destek sağlayacak ve aşı merkezleri aşı konusunda çekimser olanlara bilgilendirmede bulunacak.

Aşı kampanyasının başarılı olması durumunda, bu kampanya ülkenin diğer bölgelerinde de uygulanacak.

AŞILAMANIN HIZLANDIRILMASI AMAÇLANIYOR

Bu uygulama ile Belçika ortalamasının altında aşılama oranına sahip olan Brüksel bölgesinde aşılamanın hızlandırılması amaçlanıyor.

Belçika'nın Flaman Bölgesi'nde yüzde 90'ı, Valon Bölgesinde yüzde 77'yi bulan yetişkin nüfusun aşılanma ortalaması Brüksel Bölgesi'nde ise ancak yüzde 60 seviyelerinde seyrediyor.

Türkiye'de uygulanan aşı sayısı 90 milyonu geçti Sağlık Bakanlığınca, Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 90 milyon dozu geçti.

Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim için çağrı: “Aşı olun” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, yüz yüze eğitimin öneminden bahsetti. Metintaş, “Bilimin şu an bize söylediği doğrulara uyarak bir an önce okulları açmalıyız” dedi.