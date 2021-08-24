Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını cevapladı. Taliban Sözcüsü, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini ve bu tarihin ileri çekilmesini kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Afganistan'da yaşamın normale dönmeyi sürdürdüğüne, ancak Kabil Havaalanı'ndaki kaosun sorun teşkil etmeye devam ettiğine işaret eden Mücahid, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Taliban'ın önde gelen liderlerinden Molla Abdulgani Birader'in Kabil'de gizlice görüştüğü haberinin sorulması üzerine konudan haberdar olmadığını öne sürdü.

Mücahid ayrıca ABD'ye doktor ve mühendis gibi eğitimli eğitimli Afganların tahliyesini ve anayurdunu bırakmayı özendirmemesi çağrısında bulundu.

Mücahid'in açıklamalarından satır başları:

Kabil havalimanındaki kalabalık geri dönebilir, onların güvenliğini garanti ediyoruz.

Kadınların çalışma hayatına dönebileceği bir prosedörü gözden geçiriyoruz.

Detaylar birazdan...