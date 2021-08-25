Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokyo merkezli Kyodo ajansına konuşan Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin “Japonya'nın Afganistan'ın yeniden inşasında yer almasını istiyoruz. Ve onlarla iyi bir ilişki kurma niyetindeyiz. Biz Afganlar olarak ülkemizin yeniden inşası ve rehabilitasyonu için bir araya gelmeliyiz” dedi. Kyodo Ajansı Japonya'nın, 2001'den beri Afganistan'ın yeniden inşası için 6,8 milyar dolar sağladığını kaydetmişti. Taliban, önceki gün nadir mineral kaynakları yönünden zengin olduklarını belirterek, dünyanın önde gelen elektronik üreticisi Güney Kore ile çalışabileceğini aktarmıştı. Taliban Kültür Komisyonu üyesi Abdulkahir Balki ise, Güney Kore'nin Taliban'ı Afganistan'ın “meşru” hükûmeti olarak tanımasını ve ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi umduğunu söylemişti. Daha önce Çin yatırımlarını ülkeye davet eden Taliban, benzer bir çağrıyı da Türkiye'ye yapmıştı.

Direniş güçlerinden Taliban'a mesaj: Savaşa da barışa da hazırız Direniş güçlerinin üst düzey isimlerinden Fehim Deşti, Taliban'la meseleleri müzakere ve diyalog yoluyla çözmeyi amaçladıklarını ancak savaşa da hazır olduklarını söyledi

Taliban Sözcüsü: Tahliyeler 31 Ağustos'ta tamamlansın Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid tahliye konusunda kararlı olduklarını, ABD ile herhangi bir anlaşmaya varmadıklarını ve tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istediklerini söyledi.