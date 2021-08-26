Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'da 2001 yılında Taliban tarafından yakalanan ve 11 gün alıkonulan İngiliz gazeteci ve yazar Yvonne Ridley, Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Batı medyasında korkunç ve dramatik manşetler olduğunu belirten Ridley "Medya, sahada neler olduğuna dair yanıltıcı bir izlenim veriyor" diye konuştu. Tanınmış uluslararası gazetecilerin de aralarında bulunduğu birçok basın mensubunun Afganistan hakkında gerçek dışı propaganda yaptığını vurgulayan Ridley "Batı medyasında Afganistan'daki gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan çok sayıda görüntü, film ve çekim var. Ya dünyanın geri kalanını yanıltmayı seçiyorlar ya da Batı'nın kibir ve cehaletiyle, dünyanın geri kalanı kandırıyorlar. Bu tür tehlikeli propagandalar, sadece son günlerde Kâbil havaalanında ortaya çıktığını gördüğümüz korku dolu ve kaotik sahneleri körüklüyor" ifadelerini kullandı.

Ridley, Kâbil havaalanında yaşananlar hakkında "Bu görüntüler gerçekten zor. Batılı izleyiciler, önce hepsinin çıkmasını istiyor, sonra ise 'bunlar koyu tenli insanlar, sakalları var, onları ülkemizde istiyor muyuz' diye düşünüyorlar. İşin içinde bir sürü bağnazlık, ön yargı ve ırkçılık var. Hem Taliban'ı eleştirmek isteyen hem de Afganların İngiltere'ye gelmesini arzu etmeyenler çok karışık duygulara sahip. Yani vaziyet korkunç. İngiltere, ABD ve diğer ülkeler işaretleri fark edip bu insanları dışarı çıkarmalı, haftalar önce onları çıkarmak için düzenlemeler yapmalılardı. Batı'nın 'şaşırdık' demesinin oldukça samimiyetsiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Afganistan’dan son 24 saatte 19 bin kişi tahliye edildi ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'da tahliye operasyonlarının hız kesmeden devam ettiğini ve 31 Ağustos tarihine kadar insanları tahliye etmeye devam edeceklerini belirterek, son 24 saatte 19 bin kişinin Afganistan’dan tahliye edildiğini duyurdu.

Mehmetçik Afganistan'dan dönüyor MSB, mehmetçiğin; çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Afganistan'dan tahliyesine başlandığını duyurdu.

Polonya, Afganistan'dan tahliyeleri durdurdu Polonya’nın Afganistan’ın başkenti Kabil’den tahliyeleri güvenlik nedeniyle durdurduğu açıklandı.

ABD Basını: Afganistan'ı eroin toptancısına dönüştürdük ABD’de yayınlanan The American Conservative, ABD birliklerinin Afganistan’da kaldığı 20 yılda ülkenin dünya genelinde bir uyuşturucu tedarik merkezine dönüştüğünü belirterek, “Afganistan'da demokrasi için yola çıktık ancak elimizdeki daha çok ‘bir eroin toptancısı’ gibi” ifadelerini kullandı.