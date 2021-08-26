Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak tarafından yapılan açıklamada, Kabil’den kalkan İtalyan askeri uçağına ateş açıldığı ifade edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, uçakta hasar meydana gelmediği belirtilirken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

UÇAKTA NATO'YA ÇALIŞAN AFGANLAR VARDI

Uçakta, NATO’nun eski Afgan çalışanlarının bulunduğu belirtildi.

İngiliz basınında yer alan bir haberde ise uçakta bulunan bir gazetecinin olayı doğruladığı kaydedildi.

Haberde uçakta yaklaşık 100 Afgan'ın bulunduğu ifade edildi.

Kabil'e tahliyeye giden Ukrayna uçağı kaçırıldı Ukrayna Dışişleri Bakan yardımcısı Yevgeny Yenin, tahliye amacı ile Afganistan'ın başkenti Kabil'e giden uçağın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını açıkladı.

ABD uçağından düşen iki Afgan'ın kimlikleri belli oldu Bu haftanın başında, Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Uluslararası Hamid Karzad Havalimanı’nda çıkan izdihamda bir ABD uçağının iniş takımına tutup ardından düşen iki kişiye ait cesetlerin 16 ve 17 yaşındaki yoksul erkek kardeşlere ait olduğu öne sürüldü. Afgan medyası, gençlerin annelerine bakmak için pazarlarda karpuz sattığını ve çöpten yiyecek topladıklarını belirtti.