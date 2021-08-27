Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moderna üretimi Covid-19 aşılarının bazı tüplerinde yabancı madde tespit edilmesi nedeniyle aynı partide üretilen 1.63 milyon dozluk aşının kullanımını askıya alan Japonya’da hükümetten yeni açıklama geldi. Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura, Moderna ve Japonya'daki dağıtıcısı Takeda'dan aynı sorunun bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri almalarını isteyeceklerini söyledi. Yaşanan gelişmelerin aşı olan kişiler arasında endişeye neden olduğunu belirten Tamura, sorunun nedeninin derhal tespit edilmesi gerektiğini vurguladı. Sağlık çalışanlarının yabancı madde içeren tüpleri kullanmayacaklarını söyleyen Tamura, söz konusu üretim hatasına konu olan aşılarla ilgili herhangi bir sağlık sorunu rapor edilmediğini de sözlerine ekledi.

METAL ŞÜPHESİ

Japon basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre aşı tüplerinde tespit edilen yabancı maddelerin metalik parçacıklar olduğundan şüphe edildiği bildirildi. Parçacıkların mıknatıslara tepki verdiği belirtilirken, buna rağmen madde içeriğinin tam olarak tespit edilmediği öğrenildi.

HATALI AŞILAR YALNIZCA JAPONYA’DA

Öte yandan ABD'li ilaç devi Moderna adına üretim faaliyetlerine katılan ve Japonya’da görülen hatalı aşı partisinin üretiminde bulunan İspanyol firması Rovi SA'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. İçinde yabancı maddeye rastlanan partinin yalnızca Japonya'ya gönderildiğinin tespit edildiği belirtilirken, konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğü ve sağlık otoriteleri ile işbirliği yapıldığı kaydedildi.

ENDİŞEYE NEDEN OLDU

Japonya'da hükümet, ABD merkezli ilaç şirketi Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının yaklaşık 1.63 milyon dozunun kullanımını açılmamış bazı şişelerde yabancı madde tespit edildiği gerekçesiyle durdurma kararı almıştı. Gelişme üzerine birçok kişi aşı rezervasyonlarını iptal ederken, Japonya hükümeti hatalı dozların parti numaralarını açıklamıştı.