Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da Saint-Denis'in Belediye Başkanı Mathieu Hanotin'ın özel kalem müdürü Frederic Bonnot, skandal bir söze imza attı. Sandıkta görev yapan tesettürlü kadın için "yarasa" benzetmesini yapan Bonnot'un, gelen tepkiler üzerine görevden alınacağı öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI KADINA DESTEK VERDİ

Le Parisien gazetesinin haberine göre, 20 Haziran'da düzenlenen bölgesel seçimlerin ilk turunda özel kalem müdürü Bonnot'un sandıkta görev yapan başörtülü bir kadını "yarasaya" benzetmesi tepkilere neden oldu.

Belediye Başkanı Hanotin, tepkilere yanıt vererek başörtülü kadına destek verdi.

SERT TEPKİLERİN ARDINDAN GÖREVİNDEN ALINACAĞI AÇIKLANDI

Bonnot'u geçen ay 3 gün görevinden uzaklaştıran ancak Saint-Denis sakinlerinin bu cezayı yetersiz bulması ve sert tepki göstermesinin ardından belediye başkanı, Bonnot'u 31 Ağustos'tan itibaren görevinden almaya karar verdi.

Saint-Denis'de 8 Temmuz'da belediye binasının önünde başörtülü kadının hakarete maruz kaldığı olay protesto edilmiş, Bonnot'un görevinden alınması talep edilmişti.

Dışişleri'nden AB'nin 'başörtüsü' kararına tepki Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nda alınan 'iş yerlerinde başörtüsü kullanımına' dair kararı kınadı.

Başörtülü akademisyene yumruklu saldırı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olan Neşe Nur Akkaya, Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada, "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyen bir şahıs tarafından darp edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı.

ABD'de skandal: Başörtülü kadına uçakta ayrımcılık ABD'de bir hava yolu şirketiyle seyahat eden kadın, başörtüsünden dolayı uçakta ayrımcılığa uğradığı iddiasında bulundu.

Fransa'da Müslüman kadınlar "Başörtüme dokunma" diyor Fransa'da Müslüman kadınlar, siyasetçilerin gündeminde olan başörtüsüne yönelik yasak planlarını, sosyal medyada başlattıkları "Pas Touche A Mon Hijab" (Başörtüme dokunma) hareketiyle protesto ediyor.