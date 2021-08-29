Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs vaka sayılarının tüm dünyada Delta varyantı ile tekrar yükselişe geçmesi ile birçok ülke yeniden tedbirleri sıkılaştırma yoluna gitti. Ülkelere girişlere getirilen kısıtlamalar gündemdeyken Birleşik Arap Emirlikleri, ülkeye vize ile giriş yapmak isteyen turistler hakkında yazılı açıklama yayınladı.

Kriz ve Acil Durumdan sorumlu BAE Ulusal Otorite tarafından yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin iyileştirilmesi ve kamu sağlığının çıkarları için, BAE'ye seyahat etmek isteyen turistlere aşılı olmaları halinde vize verileceği belirtildi. Seyahat etmek isteyenlere Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan herhangi bir aşıyı yapmış olması şartı konuldu.

Açıklamada kararın 30 Ağustos itibarıyla geçerliği olduğu kaydedildi.

BİRÇOK SEFER DURDURULMUŞTU

BAE, Covid-19 vakalarının artması nedeniyle mayıs ayında Hindistan, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Uganda ve Nijerya'ya tüm uçak seferlerini durdurmuştu.

Turizmde üç ayda 3 milyar dolar gelir Koronavirüs nedeniyle sınır kapılarında anket yapılamadığı için geçen yılın ikinci çeyreğinde açıklanamayan Türkiye'nin turizm geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar olarak gerçekleşti.

Komşu kapanıyor turist Türkiye’ye! Bir ayda vaka sayıları 10 kat artan Yunanistan kapanmaya gidiyor. İlk olarak turizm cenneti Mikonos adası kapandı. Durum düzelmezse tedbirler genele yayılacak. Yaşanan kriz üzerine tatil rezervasyonları Türkiye’ye kaymaya başladı.