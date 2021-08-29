Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın batısında yerleşim bölgesindeki bir eve roket isabet etti. Saldırıda ilk belirlemelere göre bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası roketin isabet ettiği evden dumanlar yükselirken, saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

İKİ AYRI PATLAMA OLMUŞTU

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede 26 Ağustos Perşembe günü iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Havalimanındaki terör saldırılarında çok sayıda sivil, Taliban mensubu ve ABD askeri ölmüştü. İntihar saldırısıyla aynı gün, ülkeden ayrılmak üzere olan ABD ordusu havalimanı yakınlarında mühimmat imha işlemleri yapmış ve 4 büyük patlama sesi daha duyulmuştu.

BIDEN YENİ SALDIRI BEKLEDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havalimanı'nı hedef alacak yeni bir saldırı beklediklerini söylemişti.

ABD Başkanı Biden'dan 'Kabil'de yeni bir saldırı olabilir' uyarısı ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki durumu "son derece tehlikeli" olarak niteleyerek, yüksek olasılıkla 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik bir saldırının daha düzenlenebileceğini belirtti.

Afgan gazeteci kargo uçağıyla kaçışını anlattı: Tamamen felaketti Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ait kargo uçağıyla, 800’ü aşkın insanla Afganistan’dan kaçan gazeteci Ramin Rahman o anları, “Tamamen felaketti, insanlar içecek su bulamadı. Anneler, bebeklerini hava alabilsin diye yukarıda tutuyordu. Dışarıdan silah sesleri duyuluyordu” sözleriyle anlattı.