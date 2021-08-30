Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD medyasının geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde Taliban’ın ABD’nin bazı ağır silahları ele geçirdiği ifade edildi. Haberlerde ayrıca Taliban’ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekildi. ABD 20 yıl içerisinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı.

TALİBAN BLACK HAWK HELİKOPTERİNİ UÇURMAYI BAŞARDI

Taliban’ın ele geçirdiği önemli silah ve uçaklardan biri de Black Hawk. Taliban saflarında herhangi birini başarıyla uçuracak bilgiye sahip olmadığı belirtilmişti. Yapılan ilk denemede Taliban Black Hawk ile başarısız bir deneme yaptı. Ancak yeni ortaya çıkan görüntülerde Taliban’ın Kandahar’da valilik binasının üzerinde uçan Black Hawk helikopterinin ilk uçuşu gerçekleştirdiği görüldü.Görüntülerde ayrıca Taliban'ın askeri eğitim biçimi olarak helikopterden sarkıtılıyor gibi görüldü.