Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Soçi kentinde bulunan tatil beldelerinden Adler'de çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı.

PANİĞE NEDEN OLDU

Karadeniz'in Rusya kıyısında çıkan hortum büyüyerek plaja ilerlerken, hortumu fark eden kişiler paniğe kapıldı. Plaja ulaşan hortum civardaki kafelerdeki masa, sandalye ve şezlongların devrilmesine neden oldu.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Hortumun kıyıya ulaşmasının ardından yaşanan panik anları çevredekilerin kameralarına yansıdı. Görüntülerde hortumun yıkıcı etkisi görülürken, panik içinde kaçmaya çalışan kişilerin çığlıkları duyuldu. Kafelerde maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, olayda kimsenin yaralanmadığı duyuruldu. Önümüzdeki 2 gün boyunca şiddetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

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