Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Connecticut eyaletinde özel bir jet, sanayi bölgesinde bulunan bir binanın üzerine düştü. Kaza sonrası özel jette bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÖLENLERİN 2'Sİ PİLOT 2'Sİ YOLCU

ABD'nin Connecticut eyaletinde yer alan Farmington kentindeki sanayi bölgesinde bulunan bir binanın üzerine Cessna Citation 560X tipi özel jet düşmüştü. Plainville’deki Robertson Havalimanı’ndan kalkış yapan jette bulunan 2’si pilot, 2’si yolcu olmak üzere toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, jetin kalkış yapmasının ardından teknik bir arza sonucu irtifa kaybederek düştüğü aktarılmıştı. Uçağın, Kuzey Karolina’daki Dare County Bölge Havalimanı’na gittiği belirtilmişti. Jetin düştüğü binada ise kimsenin bulunmadığı aktarılmıştı.

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