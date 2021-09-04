Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan’ın Karaçi kentinde şiddetli yağış yüzünden kazalar meydana geldi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yoğun yağışın ardından farklı noktalarda meydana gelen kazalarda 1'i çocuk toplam 4 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

UYARIDA BULUNDULAR

Bazı bölgelerde de elektrik kesintisi yaşanırken, yağışların devam edeceği konusunda halka uyarıda bulunuldu. Haziran-Eylül ayları arasında etkili olan muson yağışları, her yıl doğal afeti ve kazaları beraberinde getiriyor.

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