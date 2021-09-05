Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya’nın Sydney kentinin yaklaşık 550 kilometre kuzeyindeki Emerald plajı açıklarında bir sörfçü köpek balığının saldırısına uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklama göre, 20’li yaşlarındaki sörfçü kolundan yaralandı. Yeni Güney Galler ambulans servisi yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan sörfçünün çevredekilerin ve sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

PLAJ KAPATILDI

Olayın ardından plajın kapatıldığı öğrenildi.

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