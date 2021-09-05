Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 senedir Tayland’da yaşayan İngiltere vatandaşı Leonard Barry Weller (72), motosikletle Khon Kaen eyaletindeki arkadaşına giderken sık ağaçlarla dolu ormanda yolunu kaybetti.

35 derece sıcaklıkta yolunu bulmak için bir ağaca tırmanan Weller, bu sırada aniden bastıran muson yağmuru fırtınasına yakalandı ve geceyi yılanlar ve ayılarla dolu ormanda geçirmek zorunda kaldı.

Daha sonraki iki gün de yiyecek hiçbir şey bulamadan ümitsizce ağaçlar arasında dolaşan Weller, su ihtiyacını bitkileri pipet olarak kullanıp biriken yağmur sularını içerek giderdi.

Karısı Tawee Leonard’ın (49) ihbarıyla polis geniş çaplı arama operasyonu başlattı.

Weller, kaybolduktan 3 gün sonra bir avcı tarafından ayakkabısını kaybetmiş, bacakları yara bere içinde, bitkin vaziyette bulundu.

Avcının polise haber vermesiyle kurtarılan ve kavuştuğu eşine sarılırken gözyaşlarına boğulan Weller, “Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Ayaklarım ağrıyor ama iyiyim. Motosikletimi park edip tepeye çıktım ama dönüş yolunu bulamadım. Yoluma yaya olarak devam ettim. Yardım eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yaşlı İngiliz, tedbir mahiyetinde hastaneye kaldırıldı. Karısı Tawee, “Leonard, tanımadığı yerlere gitmeyi çok sever. Şimdiye kadar hep eve döndü, daha önce hiç kaybolmamıştı” diye konuştu.