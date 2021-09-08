Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Amerika ülkesi El Salvador, Haziran ayında kripto para birimi Bitcoin'in ülkede yasal para birimi olarak kullanılmasını onaylayarak Bitcoin'i yasal para birimi haline getiren ilk ülke olmuştu.

EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Bitcoin dün itibariyle ülkede yasal para birimi olarak kullanılmaya başlarken, 1 günde 52 bin dolardan 43 bin doların altına düştü. Bitcoin'in yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesine düşmesinin ardından ülkede protestolar patlak verdi. Başkent San Salvador'da Bitcoin'in yasal bir ödeme aracı olarak kullanımını protesto edenler sokaklara döküldü. Hükümet karşıtı sloganlar atan protestocular, caddeleri kapatarak lastikleri ateşe verdi ve havai fişek patlattı.

MUHALEFETTEN AĞIR ELEŞTİRİ GELDİ

Protestocular, söz konusu adımın Latin Amerika'nın en fakir ülkelerinden biri olan El Salvador'da ekonomik istikrarsızlığa neden olacağını savunuyor. Muhalif siyasiler de protestocuları destekleyerek, Bitcoin'deki düşüşün El Salvador'a 3 milyon dolar kaybettirdiğini belirtti. Muhalif siyasilerden Johnny Wright Sol protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, “El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele hükümeti ve Bitcoin deneyi için çok kötü bir gündü. Nüfusun çoğunluğu kripto para birimleri hakkında çok az şey biliyor. Bildiğimiz şey, piyasanın çok değişken olduğu. Bugün olanlar da bunu kesinlikle gösterdi” dedi. Sol, Bitcoin'in ulusal para birimi olmaya uygun olmadığını ve söz konusu geçişin aceleye getirildiğini ifade ederek, "Bitcoin yasası neredeyse hiç tartışma olmadan Kongre'de onaylandı. Geçmesi sadece 5 saat sürdü. Kripto para birimi veya Bitcoin düşmanı değiliz ancak işletmelerin ödemede Bitcoin'i kabul etme zorunluğu olması gerektiğini düşünmüyoruz. Devlet bu ödemeleri destekliyor ve riski üstleniyor ama günün sonunda bu para biz vergi mükelleflerinden çıkıyor” diye konuştu.

“GEÇMİŞİN PARADİGMALARINI KIRMALIYIZ”

Protestolara ve muhalefetin baskısına rağmen geri adım atmayan El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele ise “Geçmişin paradigmalarını kırmalıyız. El Salvador, birinci dünyaya doğru ilerleme hakkına sahip” dedi. Bazı dükkan sahipleri de uygulamayı destekliyor. Dükkan sahiplerinden Ed Hernandez, “Bunu bir risk olarak görüyorum evet ama hayattaki her şeyde risk var. Başkaları bir kriz gördüğünde, ben bir fırsat görüyorum" ifadelerini kullandı.

30 DOLAR DEĞERİNDE BİTCOİN VERİLMİŞTİ

Hükümet, Bitcoin'in yasal para birimi olarak kullanılmasına ilişkin hazırlıklar kapsamında kripto para biriminin dolara çevrilmesi ve komisyon olmadan geri çekilmesine izin verecek Chivo dijital cüzdanının ATM'lerini kurmuştu. Hükümet ayrıca, Bitcoin kullanımını teşvik etmek için Chivo Cüzdan aracılığıyla herkese 30 dolar değerinde Bitcoin verileceğini açıklamıştı.

DÜNYA BANKASI BİTCOİN'İ REDDETTİ

El Salvador, Dünya Bankası'ndan Bitcoin'i ekonomisine entegre etme konusunda yardım talep etmişti. Şeffaflık noktasında endişelerini dile getiren Dünya Bankası ise El Savador'un talebini reddetmişti. Dünya Bankası'nın ret kararı, ülkenin Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul edeceği son tarihe kadar ciddi sorunlarla karşı karşıya kalması anlamına geliyor.

Dünya Bankası'na yardım talebinde bulunan El Salvador Maliye Bakanı Alejandro Zelaya, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini söylemişti. Görüşmelerin başarılı geçtiğini dile getiren Bakan Zelaya, IMF'nın Bitcoin'in uygulanmasına karşı olmadığını belirtmişti. Ancak IMF, El Salvador'un Bitcoin'i benimsemesiyle "makroekonomik, finansal ve yasal sorunlar" olabileceğini bildirmişti.

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