Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa 2018 yılında L’Obs dergisinin, "Dubai Belgeleri"nin ortaya çıkmasıyla çalkalandı. Söz konusu belgelerde, Avrupalı zenginlerin vergi kaçırmak ve para aklamak gibi işlemler için kullandığı Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Helin adlı şirkete dair binlerce doküman bulundu. Skandala ilişkin ilk mahkumiyet kararı nihayet çıkarıldı.

İFŞA OLAN ŞİRKETİN 2 YÖNETİCİSİNE SUÇLAMA



Ulusal Mali Savcılık (PNF) tarafından skandalın Fransa ayağına dair Şubat 2019’da açılan soruşturma kapsamında belgelerde ifşa olan bir şirketin 2 yöneticisi vergi kaçırmakla suçlandı.

İş adamlarının, şirketin yıllık cirosunun her yıl yüzde 3’üne denk gelen kısmı için Dubai’deki Helin şirketi aracılığıyla sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırdığı tespit edildi.

İki iş iş insanının bu şekilde 1,5 milyon avroyu vergiden muaf tuttuğu öğrenildi.

9 AY TECİLLİ HAPİS VE 80 BİN AVRO CEZA

Savcılığın 2 iş insanı için talep ettiği 9 ay tecilli hapis ve 80 biner avro para cezası talebi mahkeme tarafından onaylandı.

Fransız L'Obs dergisi, Eylül 2018’de Avrupalı zenginleri kara para aklama, vergi kaçırma gibi işlemler için kullandığı Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Helin şirketine dair binlerce dokümana ulaşmıştı. Dubai Belgeleri olarak adlandırılan skandal sonrası Fransa ve İsviçre’de soruşturmalar başlatılmıştı.

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