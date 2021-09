Türkiye Gazetesi

Coral Crystal isimli bir dökme yük gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu. Yapılan açıklamada, karaya oturan geminin römorkörler aracılığıyla deniz trafiği aksamaksızın yenide yüzdürüldüğü ve böylelikle kanalın açıldığı duyuruldu.

GEMİ HEMEN ÇEKİLDİ

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi yaptığı yazılı açıklamada, 43 bin ton yük taşıyan Coral Crystal gemisinin, karaya oturduğunu belirtti. Rabi, Kanal idaresine ait römorkörler aracılığıyla geminin hemen çekildiğini ve kanaldaki deniz trafiği olumsuz etkilenmeden geminin tekrar yüzdürüldüğünü ifade etti. Kanalda deniz trafiğinin iki yönlü devam ettiği aktarıldı.

"EVER GİVEN" OLAYI

Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta "Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu kıyıya çarparak kaza yapmıştı. Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

