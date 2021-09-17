Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomik kriz ile mücadele eden Lübnan'da bir darbe de benzin fiyatlarına geldi. Enerji Bakanlığı yaptığı açıklamada benzin fiyatlarının yüzde 38 zamlandığını duyurdu. Bu zam ile birlikte Lübnan'da benzin fiyatları son 3 ay içinde 4 kat arttı.

YÜZDE 38,5 ZAM GELDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 98 oktan kurşunsuz benzinin fiyatının yaklaşık yüzde 38,5 zamlandığı, böylece bir bidon benzinin (20 litre) 130 bin Lübnan lirasından (yaklaşık 9 dolar) 180 bin liraya (12,4 dolar) yükseldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı da yaklaşık yüzde 38 arttı, bir bidonunun fiyatı 126 bin 300 liradan (8,7 dolar) 174 bin 300 liraya (12 dolar) çıktı.

Lübnan'da son 2 ayda yapılan üçüncü zamla akaryakıt fiyatları yaklaşık 4 kat arttı.

LÜBNAN'DA EKONOMİK KRİZ

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Lübnan'da perşembe günü Merkez Bankası döviz rezervleri tükendiği için yakıt sübvansiyonunu durdurdu. Yakıt fiyatları aniden yükselince istasyonlar kapandı. Elektrik ve yakıt eksikliği nedeniyle yüzlerce hastanın da hayatı tehlikede.