Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunan eyaletindeki Xishuangbanna bölgesinde ilginç bir olay yaşandı. Üç yabani fil, polis karakoluna daldı. Polisler kaçarken sebze bahçelerine girip karınlarını doyuran filler, bazı ağaçları da devirdi. İki saati aşkın bir süre bölgede kalan filler, daha sonra yavaş yavaş doğal yaşam alanlarına döndü.





