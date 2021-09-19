Yunan eyaletindeki Xishuangbanna bölgesinde ilginç bir olay yaşandı. Üç yabani fil, polis karakoluna daldı. Polisler kaçarken sebze bahçelerine girip karınlarını doyuran filler, bazı ağaçları da devirdi. İki saati aşkın bir süre bölgede kalan filler, daha sonra yavaş yavaş doğal yaşam alanlarına döndü.
Çin'de filler karakol bastı!
19.09.2021 - 17:53 | Son Güncelleme: 19.09.2021 - 18:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’de karakola dalan yabani filler, paniğe sebep oldu. Filler, karakolda karınlarını doyurup sonra ormana döndü.
Yunan eyaletindeki Xishuangbanna bölgesinde ilginç bir olay yaşandı. Üç yabani fil, polis karakoluna daldı. Polisler kaçarken sebze bahçelerine girip karınlarını doyuran filler, bazı ağaçları da devirdi. İki saati aşkın bir süre bölgede kalan filler, daha sonra yavaş yavaş doğal yaşam alanlarına döndü.
Etiketler : çin,fil,karakol,haberler,
803836 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/803836.aspx
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