Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen

Afgan araştırmacı Talha Ahmed, sayıları 1.500’ü bulan DEAŞ militanlarının Afganistan genelinde saldırı hazırlığı yaptığını söyledi. Örgütün hedefi Afganistan’a yeniden güçlü bir biçimde dönmek ve ülkenin doğusunda kurtarılmış bölge ilanı.

Son yıllarda Afganistan ve Pakistan’da ciddi kayıplara neden olan terör eylemlerinin faili olan DEAŞ, Hindistan istihbaratından destek alıyor. Talha Ahmed "Afganistan’da gerçekleştirilen eylemlerin yüzde 65’ini Hindistan pasaportu taşıyan teröristler düzenledi. Üstelik Keşmir’in ardından DEAŞ, Bangladeş, Maldivler ve Sri Lanka’ya taşındı. Müslümanların terörize edilmesi en fazla Keşmir konusunda yürüttüğü ilhak ve insan hakları ihlalleri açısından Hindistan’a yarayan bir durum" diye konuştu.

Pakistan istihbarat kaynakları yüzlerce Hintli militanın Afganistan’a sevk edildiğini kaydetti. Birleşmiş Milletler raporları da Hindistan’da güçlü bir DEAŞ yapılanması olduğuna işaret ediyor. Afganistan, Pakistan ve Hint eyaleti olarak üç farklı koldan bölgede varlığını sürdüren DEAŞ’ın eylem staratejisi kaos üzerine kurulu.Taliban’ın geçiş süreci ve muhtemel zorlukları fırsata çevirmek isteyen Horasan Vilayeti adıyla bölgede örgütlenen DEAŞ, sergileyeceği dehşet eylemleri sonrası Afganistan’ın doğusunda kurtarılmış bölge ilan edecek. Talha Ahmed, Afganistan-Pakistan sınırında yarı özerk durumdaki Urban’da yüzlerce militanın bu sistematik saldırı sürecine hazırlandığını aktardı.

Afganistan'da bombalı saldırı: 2 sivil öldü Taliban kontrolündeki Afganistan'ın doğusunda bulunan Celalabad kentinde Taliban aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

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