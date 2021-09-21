Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden yönetimi 2022 mali yılı için mülteci kabul sınırını iki katına çıkarmaya hazırlanıyor.

2022 YILI İÇİN 125 BİN MÜLTECİ PLANI

Buna göre Biden yönetimi, 2021 için 62 bin 500 olarak belirlediği mülteci sınırını gelecek mali yıl için 125 bine çıkarmayı planlıyor.

Söz konusu kararın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Kongre üyeleri ile görüşmesi bekleniyor.

20 Ocak 2021'de göreve gelen Joe Biden, mülteci kabul sınırını 62 bin 500'e çıkarmış ancak 2020 Ekim- 2021 Ağustos döneminde ABD'ye yalnızca 7 bin 637 mülteci kabul edilmişti.