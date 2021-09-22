Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin NATO üyesi olarak ve Avrupa ile birçok alanda yaptığı iş birliği bakımından ne kadar önemli bir ülke olduğunu bildiğini vurgulayan Laschet "Bir Türkiye dostu olarak, şansölyeliğimde ilişkilerin yeniden daha iyi olmasını umuyorum. Bunun için çalışmamız lazım" dedi. Göçmenlerin, özellikle de Türk göçmen biyografisine sahip olanların büyük potansiyelinin bulunduğunu belirten Laschet “Bunu, Alman toplumu da görmeli. Bu potansiyelleri kullanmak, ayrımcılığı azaltmak ve çeşitliliği yaşatmak gerekiyor’ dedi. 60 yaşındaki Laschet 2005-2010 döneminde Kuzey Ren-Vestfalya'da Aile, Kadın ve Uyum Bakanlığını üstlendi ve eyalette yaşayan Türklerle yakınlık kurdu.

TÜRKLERE SANDIK ÇAĞRISI

Öte yandan 900'den fazla caminin bağlı olduğu ve genel merkezi Köln'de bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, Türklere “sandığa gidin” çağrısı yaptı. Türkmen "Türk kökenli Alman vatandaşı seçmen sayısı, istatistiklere göre yaklaşık 1 milyon 250 bin civarında. 61,5 milyonluk seçmen kitlesine bakıldığında Türk kökenli seçmenler yüzde 2,03 oranına tekabül etmekte. Sandığa giderek veya önceden mektup yoluyla oy kullanmanın anayasal bir hak olduğunun bilincinde olmak gerekmektedir. Bu hakkı Türk kökenli seçmen mutlaka değerlendirmelidir. Kullanılmayan her oy ırkçı partilerin işine yarayacak" dedi.

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff: Türkler Alman tarihinin bir parçası Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İş Gücü Anlaşması kapsamında ülkeye çalışmaya gelen Türklerin Alman tarihinin bir parçası olduğunu söyledi.