Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlerdir ABD basınını meşgul eden Youtuber Gabby Petito'nun kaybolmasına ilişkin oalyların ardından cinayet çıktı.

Wyoming eyaletinde bir kamp alanında bulunan kalıntılarınd ünlü Youtuber'a ait olduğu ortaya çıktı. Ölüm nedeninin cinayet olduğunu doğrulayan FBI, ''Teton County Adli Tıp Uzmanı Dr. Brent Blue, kalıntıların doğum tarihi 19 Mart 1999 olan Gabrielle Venora Petito'ya ait olduğunu doğruladı. Adli tabibin ölüm şekliyle ilgili ilk kararı cinayettir.'' dedi.

Ünlü Youtuber'ın resmi ölüm nedeni ise kesin olarak otopsinin ardından sonuçlanacak. FBI'ın Denver ofisinden sorumlu özel ajan Michel Schneider, Petito'nun ölümüne karşına herkesin eylemlerinden sorumlu tutulacağını belirterek, Petito'nun nişanlısı Brian Laundrie'nin şüpheli olduğunu açıkladı. Schneider, “Laundrie'nin bu konudaki rolü veya şu an nerede olduğu hakkında bilgisi olan herkes FBI ile iletişime geçmelidir.'' dedi.

Gabby nişanlısı ile beraber kiraladığı karavanla ülkedeki milli parkları geziyordu.

NE OLMUŞTU?

Youtuber Gabby Petito ve nişanlısı Brian Laundrie, karavanla seyahat ediyorlardı. Gabby, seyahat esnasında ailesiyle iletişimini kesti. Aile bir süre sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Nişanlısı ise ne Gabby'nin ailesine ne de polise bilgi verdi. Ardından ise ortalıktan kayboldu. Ailesi, polise geçen hafta Laundrie’nin Florida'daki Carlton Reserve'de yürüyüşe çıktığını ve bir daha geri dönmediğini söyledi.

FBI dün Laundrie'nin Florida'da ailesiyle birlikte yaşadığı evi aradı. İstihbarat ajansı, ''Florida, North Port'taki Laundrie konutunda Gabrielle 'Gabby' Petito soruşturmasıyla ilgili mahkeme onaylı bir arama emri çıkardığını" belirtti. Ardından aramanın tamamlandığını sosyal medyadan duyurdu, daha fazla ayrıntı yayınlanmadı.

GÖRGÜ TANIĞI: NİŞANLISI GABBY'E TOKAT ATTI

Öte yandan ikiliyi 12 Ağustos'ta kavga ederken gören bir kişi, polise ihbarda bulundu. Bu aramanın yeni ortaya çıkan kaydı, ihbarcının Laundrie'nin Petito'ya tokat attığını söylediğini ortaya koydu.

Utah'ın Moab bölgesinde yaşanan olayda, polisin çiftin yanına gittiği anların videosu da yayımlandı. Görüntülerde çiftin otomobilin temizliği konusunda kavgaya tutuştuklarını söylediği yer alıyor. Bu olayda birbirinden şikayetçi olmayan çifti ayıran polis, kadının o gece otomobilde, Laundrie'nin ise bir motelde ayrı ayrı kalmasına neden oldu.

Öte yandan Laundrie, 1 Eylül'de yalnız başına evine dönmüştü. Güvenlik güçleri ve Petito'nun ailesi, Laundrie ve ailesinden bilgi almaya çalışsa da onlar herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

Cinayet, ABD'de büyük bir öfkeye neden olıurken, Petito'nun kalıntılarının bulunduğu bölge anıtlaştırıldı.

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