Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun başkanlığında toplanan Yüksek Güvenlik Konseyinin ardından Cumhurbaşkanlığından yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, "Konsey, Fas'ın sivil ve askeri uçaklarına ve bu ülkenin tescil numarasını taşıyan uçaklara hava sahasının derhal kapatılması kararı aldı." denildi.

FAS'TAN BİR AÇIKLAMA YOK

Kararın "Fas tarafından devam eden provokasyon ve düşmanca eylemler" nedeniyle alındığı kaydedilen açıklamada, bugünden itibaren uygulanacağı aktarıldı. Fas'tan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "son dönemde yaşanan düşmanca eylemler" neticesinde ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu. Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın gerekçelerinin kabul edilmediği belirtilmişti.

GEÇMİŞE UZANAN ANLAŞMAZLIK

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerginliğe sebep oluyor. Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor. Marakeş kentinde düzenlenen bir terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir de Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.



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