Türkiye Gazetesi

Tırmanış için Rusya'nın en büyük dağı olan Elbruz'u seçen dağcılar, felaketi yaşadı. Kafkasya bölgesinde bulunan dağda mahsur kalan şahıslardan 5'i hayatını kaybetti. Olay yerinden kurtarılan 14 dağcının ise hastanedeki tedavileri sürüyor.



KAR VE TİPİ YÜZÜNDEN MAHSUR KALDILAR

Elbruz dağına tırmanan 19 dağcı akşam saatlerinde bastıran kar ve tipi nedeniyle dağın 5 bin 400 metre yüksekliğinde mahsur kalmıştı. Dağcı grubundaki 3 kişinin dağın eteklerine doğru inişe geçerek telefonla yardım çağrısında bulunması üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, Elbruz dağı eteklerine ulaştıktan sonra arama kurtarma çalışmaları başlattı. Yardım isteyen 3 kişi kurtaran ekipler, Elbruz dağının 5 bin 400 metre yüksekliğine kadar ulaşarak arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü ve 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma grubu, dağcıların izini bulduktan sonra bölgeye paletli kar araçları ve 69 kişilik kurtarma ekibi gönderildi. Ekipler paletli kar araçlarıyla Elbruz dağının 5 bin 400 metre yüksekliğine kadar ulaşarak önce tespit edilen bir dağcı grubunu sağ olarak buldu.

5 DAĞCI HAYATINI KAYBETTİ

Bir kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından ekipler arama alanını genişletti. Önce 2 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, diğer dağcıları da sağ olarak kurtardı. Hayatını kaybeden dağcıların sayısı 3’e yükselirken, kurtarılan dağcılar dağdan indirilerek hastaneye sevk edildi. Sevk sırasında 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle mahsur kalan 19 dağcıdan 5’i hayatını kaybetti.

EKSİ 20 DERECEDE KURTARMA OPERASYONU

Bakanlık dağcıların kaybolmasıyla ilgili yaptığı açıklamada aslında dağa 23 kişinin çıkmayı planladığını fakat 4 kişinin son anda dağa tırmanma planından vazgeçtiğini bu nedenle 19 kişinin dağa tırmandığını belirtti. Saatte 40 kilometre hıza ulaşan kar fırtınası nedeniyle arama çalışmalarının zorlaştığı fakat dağcıların eksi 20 derecede ölmemesi için tüm imkanların zorlanarak gece saatlerinde kurtarma operasyonuna devam edildiği ifade edildi.

Elbruz Dağı'ndan bir görüntü

ELBRUZ DAĞI

5.642 m yükseklikle Kafkasların ve Rusya'nın en yüksek dağı olduğu bilinen Elbruz Dağı, şu sıralar faal olmayan, yoğun olarak buzullarla kaplı, çift zirveli, birçok sertleşmiş lav, tüf ve kül tabakasından oluşmuş, yüksek, konik biçimli bir volkandır. İki zirve arasındaki mesafe 1.500 metre olup zirve noktası güney krater kenarında bulunur.

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