Türkiye Gazetesi

La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar 462 evi yaktı. Avrupa Uzay Ajansının yer gözlem sistemi Copernicus'un verilerine göre, lavlar bir haftada 16,4 kilometre yol alarak 212 hektarlık alanda bulunan 462 ev ile hayvancılık ve tarım amaçlı kullanılan 40'tan fazla depo ve ahırın yanmasına sebep oldu.

Yanardağın ana ağzında iki gün önce meydana gelen kırılmayla daha da hızlı akan lavlar, yamaçtaki Todoque Kilisesi'nin de yanmasına yol açtı. Volkanın bazı bölümlerinde lav çıkışının azaldığı, akışın en yoğun olduğu güney bölümünde 2,5 kilometre yol kateden lavların saatte 30 metre hızla ilerlediği kaydedildi.

BİNLERCE KİŞİ EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

La Palma'da evlerinden tahliye edilen 6 bine yakın kişi halen otel, spor salonu, garaj ve diğer ada sakinlerinin evlerinde kalmayı sürdürüyor, lav akışının durduğu iki yerleşim yerinde ise halkın evlerine geri dönmeye başladığı duyuruldu.



OKULLAR TATİL EDİLDİ

Adadaki 3 ilçede eğitim ve öğretime ara verilmesine devam ediliyor. Yanardağdaki patlamalarda fışkıran lavlar ve küller şimdiye kadar 1200 hektardan fazla tarım alanını etkiledi, adanın önemli geçim kaynağı muz ağaçlarında da ciddi zararların olduğu belirtiliyor.

HAVALİMANI DA ZARAR GÖRDÜ

24 ve 25 Eylül'de kapatılan havaalanındaki pistin, küllerden temizlenmesinin ardından kısıtlı da olsa uçuşlara açıldığı bildirildi.



PATLAMALAR BİR KAÇ AY DAHA SÜRECEK

La Palma'da 50 yıl sonra ilk defa bir yanardağın aktif duruma geldiğini hatırlatan uzmanlar, Cumbre Vieja'daki patlamaların birkaç ay daha süreceğini öngörüyor.



Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti Meksika'da bulunan Popocatepetl Yanardağı'nın faaliyete geçti öğrenildi. Yanardağda iki ayrı patlamanın gerçekleştiği bildirildi.



Yüzlerce kişiyi öldüren yanardağ yine faaliyete geçti Guatemala'da Fuego Yanardağı'nda yine patlama yaşandı. Lavlar 6 kilometre boyunca ilerledi.



